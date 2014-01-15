Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volty Channel Stop - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Descripción:
El indicador Volty Channel Stop utiliza el ATR y el indicador de Media Móvil para el cálculo de las líneas de soporte/resistencia.
Las recomendaciones para utilizarlo en el comercio son estándar. Si el precio es superior a la línea, entonces, compramos, si el precio es inferior la línea, vendemos
Los puntos de bala son la señal donde la tendencia se invierte . Este indicador puede llegar a ser una buena alternativa al indicador Parabolic SAR en tu sistema de comercio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1497
