Autor real:



TrendLaboratory

Descripción:

El indicador Volty Channel Stop utiliza el ATR y el indicador de Media Móvil para el cálculo de las líneas de soporte/resistencia.



Las recomendaciones para utilizarlo en el comercio son estándar. Si el precio es superior a la línea, entonces, compramos, si el precio es inferior la línea, vendemos



Los puntos de bala son la señal donde la tendencia se invierte . Este indicador puede llegar a ser una buena alternativa al indicador Parabolic SAR en tu sistema de comercio.



