StepSto_v1 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

igorad

Indicador de tendencia. La posición de las líneas del indicador con respecto al nivel 50 puede servir como punto de referencia para definir una tendencia, mientra que el cruce de líneas puede servir como señales para entrar al mercado.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.10.2007.   

Fig.1 Indicador StepSto_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1404

