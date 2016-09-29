EMAトレンドとStepSto_v1オシレータとそのシグナルラインの交差による反転シグナルの交差点に基づいて描かれたセマフォ矢印シグナル指標。

コンパイルされたStepSto_v1.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

指標の入力パラメータ：

input int confirm_StepMA_Bars= 2 ; input HourCount TradeTimeFrom=D00; input HourCount TradeTimeTo=D23; input bool alert_ON= false ; input double Kfast= 1.0000 ; input double Kslow= 1.0000 ; input uint EMA_Period= 50 ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月11日に公開されました。

図1 CatFX50指標