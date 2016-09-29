無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CatFX50 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 900
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
EMAトレンドとStepSto_v1オシレータとそのシグナルラインの交差による反転シグナルの交差点に基づいて描かれたセマフォ矢印シグナル指標。
コンパイルされたStepSto_v1.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; // シグナルを確認するためのバーの数 input HourCount TradeTimeFrom=D00; // 取引を始める input HourCount TradeTimeTo=D23; // 取引をやめる input bool alert_ON=false; // アラート送信の許可 input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月11日に公開されました。
図1 CatFX50指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1523
