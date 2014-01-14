CodeBaseSeções
CatFX50 - indicador para MetaTrader 5

Indicador semáforo de sinal de seta baseado na tendência de EMA e nos sinais de reversão do cruzamento do oscilador StepSto_v1 e sua linha de sinal.

Coloque o arquivo compilado StepSto_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators. 

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int confirm_StepMA_Bars=2;    //número de barras em que o sinal é confirmado
input HourCount TradeTimeFrom=D00;  //começo da negociação
input HourCount TradeTimeTo=D23;    //término da negociação
input bool alert_ON=false;          //permissão para enviar alertas
input double Kfast=1.0000;
input double Kslow=1.0000;
input uint EMA_Period=50;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.  

Fig.1 Indicador CatFX50

Fig.1 Indicador CatFX50 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1523

