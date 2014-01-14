Participe de nossa página de fãs
CatFX50 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1714
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Indicador semáforo de sinal de seta baseado na tendência de EMA e nos sinais de reversão do cruzamento do oscilador StepSto_v1 e sua linha de sinal.
Coloque o arquivo compilado StepSto_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; //número de barras em que o sinal é confirmado input HourCount TradeTimeFrom=D00; //começo da negociação input HourCount TradeTimeTo=D23; //término da negociação input bool alert_ON=false; //permissão para enviar alertas input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.
Fig.1 Indicador CatFX50
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1523
