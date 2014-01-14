Indicador semáforo de sinal de seta baseado na tendência de EMA e nos sinais de reversão do cruzamento do oscilador StepSto_v1 e sua linha de sinal.

Coloque o arquivo compilado StepSto_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Parâmetros de entrada do indicador:

input int confirm_StepMA_Bars= 2 ; input HourCount TradeTimeFrom=D00; input HourCount TradeTimeTo=D23; input bool alert_ON= false ; input double Kfast= 1.0000 ; input double Kslow= 1.0000 ; input uint EMA_Period= 50 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.

Fig.1 Indicador CatFX50