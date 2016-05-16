CodeBaseKategorien
CatFX50 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Indikator, der seine Signale aus dem Kreuzen einerseits des StepSto_v1 Oszillators mit seiner Signallinie und andererseits der Preise mit einem EMA erhält.

Die Datei StepSto_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. 

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input int confirm_StepMA_Bars=2;    //Anzahl der Bars für die Bestätigung eines Signals
input HourCount TradeTimeFrom=D00;  //Handlesbeginn
input HourCount TradeTimeTo=D23;    //Handelsende
input bool alert_ON=false;          //Erlaube Alert-Box
input double Kfast=1.0000;
input double Kslow=1.0000;
input uint EMA_Period=50;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.  

Fig.1 Der CatFX50 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1523

