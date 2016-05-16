Ein Indikator, der seine Signale aus dem Kreuzen einerseits des StepSto_v1 Oszillators mit seiner Signallinie und andererseits der Preise mit einem EMA erhält.

Die Datei StepSto_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input int confirm_StepMA_Bars= 2 ; input HourCount TradeTimeFrom=D00; input HourCount TradeTimeTo=D23; input bool alert_ON= false ; input double Kfast= 1.0000 ; input double Kslow= 1.0000 ; input uint EMA_Period= 50 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.

Abb.1 Der CatFX50 Indikator