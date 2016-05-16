und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CatFX50 - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Indikator, der seine Signale aus dem Kreuzen einerseits des StepSto_v1 Oszillators mit seiner Signallinie und andererseits der Preise mit einem EMA erhält.
Die Datei StepSto_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; //Anzahl der Bars für die Bestätigung eines Signals input HourCount TradeTimeFrom=D00; //Handlesbeginn input HourCount TradeTimeTo=D23; //Handelsende input bool alert_ON=false; //Erlaube Alert-Box input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.
Abb.1 Der CatFX50 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1523
