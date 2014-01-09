代码库部分
CatFX50 - MetaTrader 5脚本

这是一个信号机箭头指标，在 EMA 趋势和 StepSto_v1 振荡器指标与其信号线交叉形成的反转信号基础上绘制。

放置 StepSto_v1.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。 

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input int confirm_StepMA_Bars=2;    //信号确认所需的柱线数量
input HourCount TradeTimeFrom=D00;  //开始交易
input HourCount TradeTimeTo=D23;    //停止交易
input bool alert_ON=false;          //发送报警的权限
input double Kfast=1.0000;
input double Kslow=1.0000;
input uint EMA_Period=50;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 11.10.2007.  

图例.1 CatFX50 指标

图例.1 CatFX50 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1523

