这是一个信号机箭头指标，在 EMA 趋势和 StepSto_v1 振荡器指标与其信号线交叉形成的反转信号基础上绘制。
放置 StepSto_v1.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input int confirm_StepMA_Bars=2; //信号确认所需的柱线数量 input HourCount TradeTimeFrom=D00; //开始交易 input HourCount TradeTimeTo=D23; //停止交易 input bool alert_ON=false; //发送报警的权限 input double Kfast=1.0000; input double Kslow=1.0000; input uint EMA_Period=50;
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 11.10.2007.
图例.1 CatFX50 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1523
