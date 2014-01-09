这是一个信号机箭头指标，在 EMA 趋势和 StepSto_v1 振荡器指标与其信号线交叉形成的反转信号基础上绘制。

放置 StepSto_v1.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

指标输入参数:

input int confirm_StepMA_Bars= 2 ; input HourCount TradeTimeFrom=D00; input HourCount TradeTimeTo=D23; input bool alert_ON= false ; input double Kfast= 1.0000 ; input double Kslow= 1.0000 ; input uint EMA_Period= 50 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 11.10.2007.

图例.1 CatFX50 指标