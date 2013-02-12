CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SR-RateIndicator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3044
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый, нормированный осциллятор выполненный в виде гистограммы. Диапазон изменения -100/+100. Цвет индикатора соответствует направлению тренда.

Следующие входные параметры определяют верхнее и нижнее значения, после которых тренд считается состоявшимся.

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

Входной параметр WindowSize задаёт ширину окна, в пределах которого происходит расчёт индикатора.  

input uint WindowSize=20; //ширина окна

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.02.2008.    

Рис.1 Индикатор SR-RateIndicator

Рис.1 Индикатор SR-RateIndicator 

HawaiianTsunamiSurfer, статистический взгляд на определение скачков цен HawaiianTsunamiSurfer, статистический взгляд на определение скачков цен

Система основана на индикаторе Моментум и предполагает, что очень сильные движения цены являются определяемыми. Цунами возникают при резких изменениях цен. Например, при изменении американского индекса Nonfarm Payrolls. Эксперт хорошо работает на символах AUDUSD, USDJPY и EURUSD.

CatFX50 CatFX50

Семафорный, стрелочный сигнальный индикатор на основе тренда EMA и сигналов разворота с пересечений осциллятора StepSto_v1 и его сигнальной линии

Volty Channel Stop Volty Channel Stop

Трендовый индикатор учитывающий волатильность рынка

TrendLine Touch Alert TrendLine Touch Alert

Этот индикатор выводит алерты и отправляет сообщения на email каждый раз, когда цена соприкасается с линией тренда.