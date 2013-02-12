Система основана на индикаторе Моментум и предполагает, что очень сильные движения цены являются определяемыми. Цунами возникают при резких изменениях цен. Например, при изменении американского индекса Nonfarm Payrolls. Эксперт хорошо работает на символах AUDUSD, USDJPY и EURUSD.

Семафорный, стрелочный сигнальный индикатор на основе тренда EMA и сигналов разворота с пересечений осциллятора StepSto_v1 и его сигнальной линии