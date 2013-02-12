Ставь лайки и следи за новостями
SR-RateIndicator - индикатор для MetaTrader 5
Трендовый, нормированный осциллятор выполненный в виде гистограммы. Диапазон изменения -100/+100. Цвет индикатора соответствует направлению тренда.
Следующие входные параметры определяют верхнее и нижнее значения, после которых тренд считается состоявшимся.
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
Входной параметр WindowSize задаёт ширину окна, в пределах которого происходит расчёт индикатора.
input uint WindowSize=20; //ширина окна
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.02.2008.
Рис.1 Индикатор SR-RateIndicator
