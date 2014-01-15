CodeBaseSecciones
Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) - indicador para MetaTrader 5

Ahmed Soliman
Por todas las direcciones intentando leer los valores de las lineas Fibonacci o encontrar un indicador automático de Fibonacci en el MetaTrader! En vano!

Uno de mis clientes me pidió que escribiera un Asesor Experto que utilizara las líneas de Fibonacci y que automáticamente encontrara el Alto más Alto y el Bajo más Bajo entre dos barras (desde barra de inicio hasta la barra actual).

Hay una gran cantidad de indicadores de Fibonacci por ahí, pero me decidí a hacer mi propio indicador para usted,

Espero que lo disfruten!

Coders' Guru

Indicador fibos

Fig 1. Indicador Fibos

