記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SR-RateIndicator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1099
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Tinytjan
ヒストグラムの形で描かれた正規化されたトレンドオシレータ。変更の範囲は -100/+100です。指標の色はトレンドの方向に対応します。
次の入力パラメータはトレンドが有効と見なされた後の高値と安値を定義します。
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
WindowSize 入力パラメータは指標が計算されるウィンドウの幅を設定します。
input uint WindowSize=20; // ウィンドウの幅
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月29日に公開されました。
図1 SR-RateIndicator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1522
