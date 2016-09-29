実際の著者：



Tinytjan

ヒストグラムの形で描かれた正規化されたトレンドオシレータ。変更の範囲は -100/+100です。指標の色はトレンドの方向に対応します。



次の入力パラメータはトレンドが有効と見なされた後の高値と安値を定義します。

input int inHighLevel=+ 20 ; input int inLowLevel=- 20 ;

WindowSize 入力パラメータは指標が計算されるウィンドウの幅を設定します。



input uint WindowSize= 20 ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月29日に公開されました。

図1 SR-RateIndicator指標