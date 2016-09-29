コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SR-RateIndicator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1099
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
onesidegaussian.mqh (12.93 KB) ビュー
sr-rateindicator.mq5 (6.65 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Tinytjan

ヒストグラムの形で描かれた正規化されたトレンドオシレータ。変更の範囲は -100/+100です。指標の色はトレンドの方向に対応します。

次の入力パラメータはトレンドが有効と見なされた後の高値と安値を定義します。

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

WindowSize 入力パラメータは指標が計算されるウィンドウの幅を設定します。 

input uint WindowSize=20; // ウィンドウの幅

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月29日に公開されました。

図1 SR-RateIndicator指標

図1 SR-RateIndicator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1522

KiS_max_min_Channels KiS_max_min_Channels

毎日のローソク足の高値と安値に描かれたチャネル

JMASlope JMASlope

JAMの平均により平滑化された価格変化速度の指標。

CatFX50 CatFX50

EMAトレンドとStepSto_v1オシレータとそのシグナルラインの交差による反転シグナルの交差点に基づいて描かれたセマフォ矢印シグナル指標。

Exp_JMASlope Exp_JMASlope

JMASlope指標のシグナルに基づいて描画される取引システム。