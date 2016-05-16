CodeBaseKategorien
SR-RateIndicator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Tinytjan

Ein normalisiert Oszillator für Trends in Form eines Histogramms. Die Werte bewegen sich zwischen -100/+100. Die Farben des Indikators korrespondieren mit der Trendrichtung.

Die folgenden Eingabeparameter definieren die oberen und unteren Grenzen, nach denen ein Trend als gültig erachtet wird.

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

Der Eingabeparameter WindowSize legt die Breite des Berechnungsfenster fest. 

input uint WindowSize=20; //Anzahl der Bars für die Berechnung

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.

Fig.1 Der SR-RateIndicator Indikator

Abb.1 Der SR-RateIndicator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1522

