Wirklicher Autor:



Tinytjan

Ein normalisiert Oszillator für Trends in Form eines Histogramms. Die Werte bewegen sich zwischen -100/+100. Die Farben des Indikators korrespondieren mit der Trendrichtung.



Die folgenden Eingabeparameter definieren die oberen und unteren Grenzen, nach denen ein Trend als gültig erachtet wird.

input int inHighLevel=+ 20 ; input int inLowLevel=- 20 ;

Der Eingabeparameter WindowSize legt die Breite des Berechnungsfenster fest.



input uint WindowSize= 20 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.

Abb.1 Der SR-RateIndicator Indikator