SR-RateIndicator - Indikator für den MetaTrader 5
- 968
Tinytjan
Ein normalisiert Oszillator für Trends in Form eines Histogramms. Die Werte bewegen sich zwischen -100/+100. Die Farben des Indikators korrespondieren mit der Trendrichtung.
Die folgenden Eingabeparameter definieren die oberen und unteren Grenzen, nach denen ein Trend als gültig erachtet wird.
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
Der Eingabeparameter WindowSize legt die Breite des Berechnungsfenster fest.
input uint WindowSize=20; //Anzahl der Bars für die Berechnung
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.
Abb.1 Der SR-RateIndicator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1522
