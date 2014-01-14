Autor real:



Tinytjan

Oscilador de tendência normalizado que desenha na forma de um histograma. A faixa de variação é de -100/+100. A cor do indicador corresponde a direção da tendência.



Os próximos parâmetros de entrada definem os valores máximos e mínimos após o qual a tendência é considerada válida.

input int inHighLevel=+ 20 ; input int inLowLevel=- 20 ;

O parâmetro de entrada WindowSize define a largura da janela dentro da qual o indicador é calculado.



input uint WindowSize= 20 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.02.2008.

Fig.1 Indicador SR-RateIndicator