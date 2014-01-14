CodeBaseSeções
SR-RateIndicator - indicador para MetaTrader 5

Oscilador de tendência normalizado que desenha na forma de um histograma. A faixa de variação é de -100/+100. A cor do indicador corresponde a direção da tendência.

Os próximos parâmetros de entrada definem os valores máximos e mínimos após o qual a tendência é considerada válida.

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

O parâmetro de entrada WindowSize define a largura da janela dentro da qual o indicador é calculado. 

input uint WindowSize=20; //Largura da janela

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.02.2008.

Fig.1 Indicador SR-RateIndicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1522

