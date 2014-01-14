Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SR-RateIndicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1677
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Tinytjan
Oscilador de tendência normalizado que desenha na forma de um histograma. A faixa de variação é de -100/+100. A cor do indicador corresponde a direção da tendência.
Os próximos parâmetros de entrada definem os valores máximos e mínimos após o qual a tendência é considerada válida.
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
O parâmetro de entrada WindowSize define a largura da janela dentro da qual o indicador é calculado.
input uint WindowSize=20; //Largura da janela
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.02.2008.
Fig.1 Indicador SR-RateIndicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1522
O indicador de tendência que considera a volatilidade do mercado.ZigZagColor
Esta é uma versão modificada do indicador ZigZag que desenha linhas com cores diferentes, dependendo da direção do movimento do preço.
Indicador semáforo de sinal de seta baseado na tendência de EMA e nos sinais de reversão do cruzamento do oscilador StepSto_v1 e sua linha de sinal.KiS_max_min_Channels
Canal de preços desenhado com base nas máximas e mínimas diárias das velas.