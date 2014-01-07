代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SR-速率指标 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1764
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
onesidegaussian.mqh (12.93 KB) 预览
sr-rateindicator.mq5 (6.65 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Tinytjan

一种趋势，归一化振荡器以直方图形式绘制。变化范围是 -100/+100。指标颜色与趋势方向对应。

以下输入参数定义了在趋势被认为是有效的之后的高和低的值。

input int inHighLevel=+20;
input int inLowLevel=-20;

WindowSize 输入参数设定指标计算内的窗口宽度。 

input uint WindowSize=20; //窗口宽度

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 29.02.2008.

图例.1 SR-速率指标

图例.1 SR-速率指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1522

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

本指标根据 BrainTrend1 交易系统数据建立止损级别线，带有初步的平滑价格序列。

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

流行 BrainTrend1 交易系统的信号指标，带有初步的平滑价格序列。

支撑-阻力指标 支撑-阻力指标

该通道利用高斯变换绘制。

Exp_Extremum Exp_Extremum

交易系统采用 Extremum 指标