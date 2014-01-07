实际作者:



Tinytjan

一种趋势，归一化振荡器以直方图形式绘制。变化范围是 -100/+100。指标颜色与趋势方向对应。



以下输入参数定义了在趋势被认为是有效的之后的高和低的值。

input int inHighLevel=+ 20 ; input int inLowLevel=- 20 ;

WindowSize 输入参数设定指标计算内的窗口宽度。



input uint WindowSize= 20 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 29.02.2008.

图例.1 SR-速率指标