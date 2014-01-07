请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
Tinytjan
一种趋势，归一化振荡器以直方图形式绘制。变化范围是 -100/+100。指标颜色与趋势方向对应。
以下输入参数定义了在趋势被认为是有效的之后的高和低的值。
input int inHighLevel=+20; input int inLowLevel=-20;
WindowSize 输入参数设定指标计算内的窗口宽度。
input uint WindowSize=20; //窗口宽度
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 29.02.2008.
图例.1 SR-速率指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1522
JBrainTrend1Stop
本指标根据 BrainTrend1 交易系统数据建立止损级别线，带有初步的平滑价格序列。JBrainTrendSig1
流行 BrainTrend1 交易系统的信号指标，带有初步的平滑价格序列。
支撑-阻力指标
该通道利用高斯变换绘制。Exp_Extremum
交易系统采用 Extremum 指标