und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KiS_max_min_Channels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 967
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
KCBT.
Den Kanal zeichnet die Hochs und Tiefs der Tageskerzen. Zusätzlich zu dem Kanal zeigt er im Kommentar einige Werte der aktuellen Kerze des Charts. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.
Abb.1 Der KiS_max_min_Channels Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1521
Ein Geschwindigkeitsindikator der Preisänderung, geglättet durch der JMA-Mittelung.AbsoluteStrengthMarket
Ein Band-Indikator, der den Marktstatus mit Hilfe des AbsoluteStrength Indikators definiert
Ein normalisiert Oszillator für Trends in Form eines HistogrammsCatFX50
Ein Indikator, der seine Signale aus dem Kreuzen einerseits des StepSto_v1 Oszillators mit seiner Signallinie und andererseits der Preise mit einem EMA erhält