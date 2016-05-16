Wirklicher Autor:

KCBT.

Den Kanal zeichnet die Hochs und Tiefs der Tageskerzen. Zusätzlich zu dem Kanal zeigt er im Kommentar einige Werte der aktuellen Kerze des Charts. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.





Abb.1 Der KiS_max_min_Channels Indikator