喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
KiS_max_min_Channels - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1368
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
KCBT.
本通道绘制于每日烛形的最高价和最低价之上. 除了通道之外, 指标还在烛形图标的注释区域显示了当前柱的数值. 本指标首先于2007年10月11日使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中.
图1 KiS_max_min_Channels 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1521
