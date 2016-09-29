無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KiS_max_min_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
KCBT.
毎日のローソク足の高値と安値に描かれたチャネル。チャネルに加えて、この指標は、現在のバーのコメント欄にローソク足チャートのいくつかの値が表示されます。この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月11日に公開されました。
図1 KiS_max_min_Channels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1521
