ポケットに対して
インディケータ

KiS_max_min_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
985
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

KCBT.

毎日のローソク足の高値と安値に描かれたチャネル。チャネルに加えて、この指標は、現在のバーのコメント欄にローソク足チャートのいくつかの値が表示されます。この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月11日に公開されました。

図1 KiS_max_min_Channels指標

図1 KiS_max_min_Channels指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1521

