KiS_max_min_Channels - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KCBT.
Canal de preços desenhado com base nas máximas e mínimas diárias das velas. Em adição, o indicador exibe no campo de comentários alguns valores do gráfico de vela para a barra atual. Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.
Fig.1 Indicador KiS_max_min_Channels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1521
