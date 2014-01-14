CodeBaseSeções
Indicadores

KiS_max_min_Channels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1642
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

KCBT.

Canal de preços desenhado com base nas máximas e mínimas diárias das velas. Em adição, o indicador exibe no campo de comentários alguns valores do gráfico de vela para a barra atual. Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.

Fig.1 Indicador KiS_max_min_Channels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1521

