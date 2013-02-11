Ставь лайки и следи за новостями
KiS_max_min_Channels - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 3472
- 3472
Рейтинг:
-
- Опубликован:
Обновлен:
Канал, построенный на ценах High и Low дневных свечек. Помимо канала, индикатор в поле комментария выводит некоторые значения свечного графика на текущем баре. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.
Рис.1 Индикатор KiS_max_min_Channels
