CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KiS_max_min_Channels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3472
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Канал, построенный на ценах High и Low дневных свечек. Помимо канала, индикатор в поле комментария выводит некоторые значения свечного графика на текущем баре. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.  

Рис.1 Индикатор KiS_max_min_Channels

Рис.1 Индикатор KiS_max_min_Channels

 

MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD

Это классическая торговая система на индикаторе MACD, которая заключается в покупке при пересечении ватерлинии вверх, и продаже при пересечении ватерлинии вниз. Эксперт включает в себя систему манименеджмента, которая имеет положительное математическое ожидание.

JMASlope JMASlope

Индикатор скорости изменения цены, сглаженной JMA-усреднением.

CatFX50 CatFX50

Семафорный, стрелочный сигнальный индикатор на основе тренда EMA и сигналов разворота с пересечений осциллятора StepSto_v1 и его сигнальной линии

HawaiianTsunamiSurfer, статистический взгляд на определение скачков цен HawaiianTsunamiSurfer, статистический взгляд на определение скачков цен

Система основана на индикаторе Моментум и предполагает, что очень сильные движения цены являются определяемыми. Цунами возникают при резких изменениях цен. Например, при изменении американского индекса Nonfarm Payrolls. Эксперт хорошо работает на символах AUDUSD, USDJPY и EURUSD.