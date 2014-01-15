Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-DRProjections_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Golubev
- Visualizaciones:
- 1131
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de las previsiones del rango del precio del día actual basado en los datos del día anterior. Todos los cálculos se basan en el libro "New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.
Recomendaciones:
- Como el indicador pronostica rango de precio del día actual, es más conveniente utilizarlo en el inicio del día de negociación.
- El indicador no funciona en temporalidades superiores a H4.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1503
PFE2
Oscilador suavizado, realizado en forma de un histograma de coloresAFL Winner
Oscilador para operar en intradía.
Gann Hi-Lo Activator SSL
Un simple indicador de tendencia.OzFX_D1_IndAES_v1.0
Sistema de tres indicadores de señales en una ventana