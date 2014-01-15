CodeBaseSecciones
Indicadores

i-DRProjections_v1 - indicador para MetaTrader 5

KimIV
Publicado por:
Sergey Golubev
Visualizaciones:
1131
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Indicador de las previsiones del rango del precio del día actual basado en los datos del día anterior. Todos los cálculos se basan en el libro "New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.


 

Recomendaciones:

  • Como el indicador pronostica rango de precio del día actual, es más conveniente utilizarlo en el inicio del día de negociación.
  • El indicador no funciona en temporalidades superiores a H4.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1503

