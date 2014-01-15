CodeBaseSecciones
Indicadores

AFL Winner - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Visualizaciones:
1724
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
afl_winner.txt (0.53 KB) ver
afl_winner.mq5 (5.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Este oscilador se reescribó desde AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL5.

Alf Winner sirve para la definición de una tendencia según la característica formada en las partes invertidas del indicador en el intervalo de 0/100. Para el trading de intradía los valores de los parámetros de entrada deberían ser disminuidos, por ejemplo, a los valores Period=2, Average=4 .

