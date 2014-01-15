Este oscilador se reescribó desde AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL5.

Alf Winner sirve para la definición de una tendencia según la característica formada en las partes invertidas del indicador en el intervalo de 0/100. Para el trading de intradía los valores de los parámetros de entrada deberían ser disminuidos, por ejemplo, a los valores Period=2, Average=4 .