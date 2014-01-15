Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AFL Winner - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1724
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este oscilador se reescribó desde AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL5.
Alf Winner sirve para la definición de una tendencia según la característica formada en las partes invertidas del indicador en el intervalo de 0/100. Para el trading de intradía los valores de los parámetros de entrada deberían ser disminuidos, por ejemplo, a los valores Period=2, Average=4 .
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1492
Función para definir la fuerza de la tendenciaNDuet
Dos medias móviles de diferente periodo para definir la dirección de la tendencia y el indicador de señal de semáforo para especificar el momento para el establecimiento de una operación
Oscilador suavizado, realizado en forma de un histograma de coloresi-DRProjections_v1
El indicador pronostica la escala de precios del día