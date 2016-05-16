CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-DRProjections_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

KimIV
Veröffentlicht:
Sergey Golubev
Ansichten:
979
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator prognostiziert die Kursspanne des aktuelle Tages auf der Grundlage der vorangegangener Daten. Alle Berechnungen basieren auf dem Buch "New Science of Technical Analysis" von Thomas R. DeMark.


 

Empfehlungen:

  • Da der Indikator die Kursspanne des aktuellen Tages prognostiziert, ist es bequemer, ihn zu Beginn des Handelstages zu verwenden.
  • Der Indikator funktioniert nicht auf Zeiträume höher als H4.

