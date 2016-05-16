Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-DRProjections_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Sergey Golubev
- Ansichten:
- 979
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator prognostiziert die Kursspanne des aktuelle Tages auf der Grundlage der vorangegangener Daten. Alle Berechnungen basieren auf dem Buch "New Science of Technical Analysis" von Thomas R. DeMark.
Empfehlungen:
- Da der Indikator die Kursspanne des aktuellen Tages prognostiziert, ist es bequemer, ihn zu Beginn des Handelstages zu verwenden.
- Der Indikator funktioniert nicht auf Zeiträume höher als H4.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1503
PFE2
Ein ruhiger Oszillator in Form eines farbigen HistogrammsOzFX_D1_IndAES_v1.0
Das System eines Drei-Signal-Indikators in einem Fenster
Func Measure Trends
Funktion, um die Trend-Stärke zu messenNDuet
Zwei gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen, um die Richtung des Trends definieren, mit Signalen für das Eröffnen neuer Positionen