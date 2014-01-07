El indicador técnico DeMarker (DeM) consiste en comparar el período máximo con el período máximo anterior.



Si el período máximo actual (barra) es mayor, se registra la diferencia correspondiente que existe entre los dos. Si el máximo actual es menor o igual que el máximo del período anterior, entonces se registra el valor cero. Las diferencias recibidas de N períodos se resumen. El valor recibido hace de numerador del DeMarker y se divide por el mismo valor más la suma de las diferencias entre el precio mínimo de los períodos previo y actual (barras). Si el precio mínimo actual es mayor que el de la barra anterior, se registra el valor cero.

Cuando el indicador cae por debajo de 30 es posible que haya una reversión alcista, y cuando se eleva por encima de 70 puede ocurrir una reversión bajista.



Si uno decide utilizar períodos de mayor duración para calcular el indicador, entonces es posible seguir la tendencia a largo plazo. Los indicadores basados ​​en periodos cortos permiten entrar al mercado cuando el riesgo es menor, así como planificar las operaciones para que puedan colocarse en la tendencia principal.

Indicador Demarker



Cálculo:



El valor de DeMarker del intervalo "i" se calcula como sigue:



DeMax (i) se calcula.



Si HIGH (i) > HIGH (i - 1), entonces : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

de otro modo DeMax (i) = 0



DeMin (i) se calcula.

Si LOW (i) < LOW (i - 1), entonces: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) de otro modo DeMin (i) = 0



El valor del DeMarker se calcula de la siguiente manera:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



donde:

