Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DeMarker (DeM) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2790
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador técnico DeMarker (DeM) consiste en comparar el período máximo con el período máximo anterior.
Si el período máximo actual (barra) es mayor, se registra la diferencia correspondiente que existe entre los dos. Si el máximo actual es menor o igual que el máximo del período anterior, entonces se registra el valor cero. Las diferencias recibidas de N períodos se resumen. El valor recibido hace de numerador del DeMarker y se divide por el mismo valor más la suma de las diferencias entre el precio mínimo de los períodos previo y actual (barras). Si el precio mínimo actual es mayor que el de la barra anterior, se registra el valor cero.
Cuando el indicador cae por debajo de 30 es posible que haya una reversión alcista, y cuando se eleva por encima de 70 puede ocurrir una reversión bajista.
Si uno decide utilizar períodos de mayor duración para calcular el indicador, entonces es posible seguir la tendencia a largo plazo. Los indicadores basados en periodos cortos permiten entrar al mercado cuando el riesgo es menor, así como planificar las operaciones para que puedan colocarse en la tendencia principal.
Indicador Demarker
Cálculo:
El valor de DeMarker del intervalo "i" se calcula como sigue:
DeMax (i) se calcula.
Si HIGH (i) > HIGH (i - 1), entonces : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)
de otro modo DeMax (i) = 0
DeMin (i) se calcula.
Si LOW (i) < LOW (i - 1), entonces: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)
de otro modo DeMin (i) = 0
El valor del DeMarker se calcula de la siguiente manera:
DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))
donde:
- HIGH (i) - precio máximo de la barra actual;
- LOW (i) - precio mínimo de la barra actual;
- HIGH (i - 1) - precio máximo de la barra anterior;
- LOW (i - 1) - precio mínimo de la barra anterior;
- SMA - Media Móvil Simple;
- N - número de barras utilizadas en el cálculo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/26
La Custom Moving Average (Media Móvil Personalizada) es un ejemplo de Custom User Indicator (Indicador Personalizado por el Usuario). Calcula y muestra la media móvil.ColorLine
El indicador ColorLine (Línea Coloreada) muestra sobre el gráfico la línea del precio promedio móvil. La línea tiene diferentes colores (100 barras son del mismo color). Los ajustes de color de la línea cambian cada 5 tics, hay 3 esquemas de color.
El Detrended Price Oscillator (Oscilador de precios sin tendencia) elimina el efecto de la tendencia del movimiento del precio. Esto simplifica el proceso de determinar los ciclos y los niveles de sobrecompra/sobreventa.Envelopes
El indicador técnico Envelopes (Canal de medias móviles) está formado por dos medias móviles, una de las cuales está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. El desplazamiento de los márgenes de las bandas se determina con la volatilidad del mercado: cuanto mayor es la volatilidad, más fuerte es el desplazamiento.