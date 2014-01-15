Descripción:

Sistema de tres indicadores de señales en una ventana La línea amarilla es un disparador de tendencias y se basa en una Media Móvil simple. La tendencia se define como el nviel del precio con relación a la Media Móvil. Si el valor del indicador es mayor que cero tenemos una tendencia alcista, si es menor que cero la tendencia es bajista.

Los otros dos indicadores son histogramas. Un histograma tiene barras cortas (rojas y azules), el otro tiene barras largas (rosas y verdes). Ambos histogramas se dibujan utilizando de manera simultánea los indicadores técnicos Accelerator y Estocástico. Los histogramas disparan señales para realizar transacciones. La forma óptima de utilizar los histogramas es la coincidencia de la tendencia con el color de la tendencia en los histogramas.

Este indicador tiene un solo parámetro de entrada para regular el perido de la Media Móvil.

input uint SMA_Filter_Period= 50 ;

Fig.1 Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0