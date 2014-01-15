Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1054
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Sistema de tres indicadores de señales en una ventana La línea amarilla es un disparador de tendencias y se basa en una Media Móvil simple. La tendencia se define como el nviel del precio con relación a la Media Móvil. Si el valor del indicador es mayor que cero tenemos una tendencia alcista, si es menor que cero la tendencia es bajista.
Los otros dos indicadores son histogramas. Un histograma tiene barras cortas (rojas y azules), el otro tiene barras largas (rosas y verdes). Ambos histogramas se dibujan utilizando de manera simultánea los indicadores técnicos Accelerator y Estocástico. Los histogramas disparan señales para realizar transacciones. La forma óptima de utilizar los histogramas es la coincidencia de la tendencia con el color de la tendencia en los histogramas.
Este indicador tiene un solo parámetro de entrada para regular el perido de la Media Móvil.
//+---------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADE DEL INDICADOR | //+---------------------------------------+ input uint SMA_Filter_Period=50;
Fig.1 Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1501
Un simple indicador de tendencia.i-DRProjections_v1
El indicador pronostica la escala de precios del día