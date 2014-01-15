Autor real:

Kalenzo

Este indicador es una copia del indicador Gann Hi-Lo Activator SSL que fue reescrito en MQL5. El indicador original era de un solo color, es por eso que para una definición más visual de la dirección de la tendencia era necesario hacerlo colorear.

La señal del indicador debe ser considerada sólo en los barras cerradas, durante un tiempo cuando la barra aún no está cerrada, sus resultados pueden cambiar. Como muchos indicadores de tendencia, este se inclina a provocar señales falsas en el mercado plano. Sin embargo, puede ser útil como: