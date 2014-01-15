Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Gann Hi-Lo Activator SSL - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kalenzo
Este indicador es una copia del indicador Gann Hi-Lo Activator SSL que fue reescrito en MQL5. El indicador original era de un solo color, es por eso que para una definición más visual de la dirección de la tendencia era necesario hacerlo colorear.
La señal del indicador debe ser considerada sólo en los barras cerradas, durante un tiempo cuando la barra aún no está cerrada, sus resultados pueden cambiar. Como muchos indicadores de tendencia, este se inclina a provocar señales falsas en el mercado plano. Sin embargo, puede ser útil como:
- a corto plazo soportes y lineas de resistencia.
- señales para scalping en los rompimientos del precio en la línea del indicador.
- Un adicional filtro de señales para tu sistema de trading.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1496
