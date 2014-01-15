Autor real:

The author is unknown

Oscilador suavizado, realizado en forma de un histograma de colores Por desgracia, el autor de este perspicaz indicador no dejó ningún comentario sobre los detalles de su invención. El indicador visualiza muy bien la tendencia actual. Para un funcionamiento exitoso, el único parámetro de entrada de este indicador debe tener el menor valor posible.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 02.11.2007. En esta versión del indicador he corregido un defecto grave del algoritmo. El hecho era que se miraba al futuro para generar su histórico. Se llevó a cabo la única solución correcta, invertir esta capacidad y mirar al pasado.

Fig.1 Indicador PFE2