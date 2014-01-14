Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-DRProjections_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Golubev
- Visualizações:
- 1643
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O autor real
KimIV. O autor para MetaTrader 5 (versão melhorada) é igorad
O indicador prevê o intervalo diário de preço no momento atual baseado em dados do dia anterior. Todos os cálculos são baseados no livro "New Science of Technical Analysis", de by Thomas R. DeMark.
Recomendações:
- Como o indicador prevê o intervalo de preço do dia atual, é mais conveniente usá-lo no início do dia da negociação.
- O indicador não funciona em prazos maiores do que H4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1503
