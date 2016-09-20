コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-DRProjections_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Sergey Golubev
ビュー:
920
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
推奨：

  • 指標は当日の価格帯を予測するので、取引日の初めの使用がより便利です。
  • この指標はH4よりも高い時間枠では動作しません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1503

