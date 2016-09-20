無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-DRProjections_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Sergey Golubev
ビュー: 920
- 920
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
推奨：
- 指標は当日の価格帯を予測するので、取引日の初めの使用がより便利です。
- この指標はH4よりも高い時間枠では動作しません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1503
