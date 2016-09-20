単一のウィンドウ内の3つのシグナル指標のシステム

色ヒストグラムの形で行われる平滑オシレータ。

トレンドの強さを定義する関数。

2つの異なる期間を持つ移動平均が動向の方向とセマフォシグナル指標を定義し、取引の決済のための瞬間を指定します。