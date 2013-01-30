Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-DRProjections_v1 - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Sergey Golubev
Просмотров:
4165
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор прогнозирует диапазон цен текущего дня исходя из данных предыдущего дня. Все расчеты основаны на книге "New Science of Technical Analysis", Thomas R. DeMark.
Советы:
- Так как индикатор прогнозирует диапазон цен текущего дня, то наиболее эффективно его использование в начале торгового дня.
- Индикатор не работает на таймфреймах выше чем H4.
