Индикаторы

i-DRProjections_v1 - индикатор для MetaTrader 5

KimIV | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Sergey Golubev
Просмотров:
4165
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор прогнозирует диапазон цен текущего дня исходя из данных предыдущего дня. Все расчеты основаны на книге "New Science of Technical Analysis", Thomas R. DeMark.


 

Советы:

  • Так как индикатор прогнозирует диапазон цен текущего дня, то наиболее эффективно его использование в начале торгового дня.
  • Индикатор не работает на таймфреймах выше чем H4.
