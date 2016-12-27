FXMatics.com

El promedio de ATR (AATR) es un indicador simple pero eficaz para confirmar cualquier estrategia del movimiento del precio (Price Action). El compara ATR con su propio promedio.

La regla de confirmación es muy simple: si la línea ATR cruza su promedio de abajo arriba, en este momento Usted sigue el movimiento del precio o abre una orden basándose en su señal. Para mejor visualización, este indicador ha sido implementado en forma de la nube. El color amarillo del indicador significa que ATR está por encima de su promedio, el color oscuro aparece cuando ATR cae por debajo de su promedio.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 04.01.2016.





Fig. 1. Indicador AverageOfATR