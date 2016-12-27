FXMatics.com

Histograma de la diferencia entre ATR y su promedio, implementada en color y completada con señales del cambio de volatilidad. Cuando ATR supera su promedio, el color del histograma es amarillo, de lo contrario, azul oscuro.

La regla de confirmación es muy simple: si la línea ATR cruza su promedio de abajo arriba, en este momento Usted sigue el movimiento del precio o abre una orden basándose en su señal. En este caso, en el histograma aparece una estrella de color rosado. Cuando la línea de ATR cruza su promedio hacia abajo y la volatilidad disminuye, en el histograma aparece un círculo azúl.

Para la mejor visualización, este indicador ha sido implementado en forma de un histograma. El color amarillo del indicador significa que ATR está por encima de su promedio, el color oscuro aparece cuando ATR cae por debajo de su promedio.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 04.01.2016.





Fig. 1. Indicador AverageOfATR_Histogram: