Индикаторы

Average of ATR - индикатор для MetaTrader 4

Syariful Anwar | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
7056
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 4. ATR хорошо известен как индикатор рыночной волатильности. Он дает понимание условий силы рынка в рамках определенного периода.

Среднее от ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии движения цены (Price Action). Он сопоставляет ATR с его собственным средним.

Правило подтверждения простое: если линия ATR пересекает свою среднюю снизу вверх, в это время вы отслеживаете движение цены или открываете ордер, основываясь на вашем сигнале.

Индикатор Average of ATR (AATR) для MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12690

