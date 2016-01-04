Это пользовательский индикатор для MetaTrader 4. ATR хорошо известен как индикатор рыночной волатильности. Он дает понимание условий силы рынка в рамках определенного периода.

Среднее от ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии движения цены (Price Action). Он сопоставляет ATR с его собственным средним.

Правило подтверждения простое: если линия ATR пересекает свою среднюю снизу вверх, в это время вы отслеживаете движение цены или открываете ордер, основываясь на вашем сигнале.