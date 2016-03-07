Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AverageOfATR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2459
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
FXMatics.com
Среднее от ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии движения цены (Price Action). Он сопоставляет ATR с его собственным средним.
Правило подтверждения простое: если линия ATR пересекает свою среднюю снизу вверх, в это время вы отслеживаете движение цены или открываете ордер, основываясь на вашем сигнале. Данный индикатор для улучшения восприятия был выполнен в облачном виде. Жёлтый цвет индикатора говорит о том, что ATR выше своего среднего значения, тёмно-синий цвет индикатора возникает в ситуации падения ATR ниже своего среднего.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016
Рис.1. Индикатор AverageOfATR
Осциллятор WPR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorXMACDCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXMACDCandle.
Гистограмма разницы между ATR и его усреднением, выполненная в цветном виде и дополненная сигналами изменения волатильности.Exp_Stochastic_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stochastic_Histogram.