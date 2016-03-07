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Индикаторы

AverageOfATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

FXMatics.com

Среднее от ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии движения цены (Price Action). Он сопоставляет ATR с его собственным средним.

Правило подтверждения простое: если линия ATR пересекает свою среднюю снизу вверх, в это время вы отслеживаете движение цены или открываете ордер, основываясь на вашем сигнале. Данный индикатор для улучшения восприятия был выполнен в облачном виде. Жёлтый цвет индикатора говорит о том, что ATR выше своего среднего значения, тёмно-синий цвет индикатора возникает в ситуации падения ATR ниже своего среднего.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016

Рис.1. Индикатор AverageOfATR

Рис.1. Индикатор AverageOfATR

WPR_Histogram_HTF WPR_Histogram_HTF

Осциллятор WPR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXMACDCandle Exp_ColorXMACDCandle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXMACDCandle.

AverageOfATR_Histogram AverageOfATR_Histogram

Гистограмма разницы между ATR и его усреднением, выполненная в цветном виде и дополненная сигналами изменения волатильности.

Exp_Stochastic_Histogram Exp_Stochastic_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stochastic_Histogram.