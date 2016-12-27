Sistema de trading a base de las señales del indicador Stochastic_Histogram. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra. Hay dos opciones para determinar la tendencia, dependiendo del valor del parámetro de entrada del EA.

input TrendMode TMode=Cross;

Si la línea de señal y la línea principal del indicador se han cruzado con el cambio del color de la nube de señal; Si el color del histograma ha cambiado del gris neutral al rosado o verde claro, es decir cuando el oscilador RSI ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Stochastic_Histogram.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.





Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas