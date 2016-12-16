実際の著者：

FXMatics.com

The average of ATR (AATR) は、価格行動戦略の確認に使用されるシンプルで効率的な指標です。ATRと移動平均が比較されます。

確認ルールは単純です。ATRラインがその平均値を下から横切る場合、シグナルに基づいて価格アクションを分析するか注文を出すべきです。表示をより便利にするために、指標は雲の形で実装されています。指標の黄色は、ATRがその平均値を上回っていることを意味し、ATRがその平均値を下回ると、濃い青色が表示されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2016年1月4日に公開されました。

図1 AverageOfATR指標