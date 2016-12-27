CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AverageOfATR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
714
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
averageofatr.mq5 (7.02 KB) ver
averageofatr_htf.mq5 (10.59 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador AverageOfATR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador AverageOfATR.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador AverageOfATR_HTF

Fig. 1. Indicador AverageOfATR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15008

AverageOfATR AverageOfATR

El promedio de ATR (AATR) es un indicador simple pero eficaz para confirmar cualquier estrategia del movimiento del precio (Price Action).

Exp_Stochastic_Histogram Exp_Stochastic_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador Stochastic_Histogram.

AverageOfATR_Histogram AverageOfATR_Histogram

Histograma de la diferencia entre ATR y su promedio, implementada en color y completada con señales del cambio de volatilidad.

Exp_CCI_Histogram Exp_CCI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador CCI_Histogram.