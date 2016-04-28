真实作者:

FXMatics.com

ATR的平均(AATR)是一个简单但有效的指标，可以用于任何价格行为策略的确认。它比较ATR与它的移动平均。

确认的原则很简单：如果ATR线从下往上穿过它的平均线，您就应该分析价格行为或者基于您的信号开启一个订单。为了更方便显示，本指标实现为云的形式，指标的黄色云意思是ATR高于它的平均值，当ATR下降到低于它的平均值时，就出现深蓝色。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写，首先于2016年1月4日发布于代码库中。

图1. AverageOfATR 指标