Autor real:

FXMatics.com

A média do ATR (AATR) é um indicador simples, porém eficiente, usado para confirmar qualquer estratégia de Ação de Preços. Ele compara o ATR com sua média móvel.

A regra de confirmação é simples: se a linha ATR cruza sua média de baixo para cima, você deve analisar a ação de preço ou abrir uma ordem com base em seu sinal. Para uma visualização mais eficiente, o indicador é implementado na forma de uma nuvem A cor amarela do indicador significa que o ATR está acima da sua média, já o azul escuro aparece quando ATR cai abaixo da sua média.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 04.01.2016.

Fig.1. O indicador AverageOfATR