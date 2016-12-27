Participe de nossa página de fãs
AverageOfATR - indicador para MetaTrader 5
- 1171
Autor real:
FXMatics.com
A média do ATR (AATR) é um indicador simples, porém eficiente, usado para confirmar qualquer estratégia de Ação de Preços. Ele compara o ATR com sua média móvel.
A regra de confirmação é simples: se a linha ATR cruza sua média de baixo para cima, você deve analisar a ação de preço ou abrir uma ordem com base em seu sinal. Para uma visualização mais eficiente, o indicador é implementado na forma de uma nuvem A cor amarela do indicador significa que o ATR está acima da sua média, já o azul escuro aparece quando ATR cai abaixo da sua média.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 04.01.2016.
Fig.1. O indicador AverageOfATR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15006
