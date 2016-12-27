CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AverageOfATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1171
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

FXMatics.com

A média do ATR (AATR) é um indicador simples, porém eficiente, usado para confirmar qualquer estratégia de Ação de Preços. Ele compara o ATR com sua média móvel.

A regra de confirmação é simples: se a linha ATR cruza sua média de baixo para cima, você deve analisar a ação de preço ou abrir uma ordem com base em seu sinal. Para uma visualização mais eficiente, o indicador é implementado na forma de uma nuvem A cor amarela do indicador significa que o ATR está acima da sua média, já o azul escuro aparece quando ATR cai abaixo da sua média.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 04.01.2016.

Fig.1. O indicador AverageOfATR

Fig.1. O indicador AverageOfATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15006

Exp_Stochastic_Histogram Exp_Stochastic_Histogram

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stochastic_Histogram.

Exp_ColorXMACDCandle Exp_ColorXMACDCandle

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorXMACDCandle.

AverageOfATR_HTF AverageOfATR_HTF

O indicador AverageOfATR vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

AverageOfATR_Histogram AverageOfATR_Histogram

Um histograma da diferença entre o ATR e sua média implementada em cores é complementado com os sinais de mudança da volatilidade.