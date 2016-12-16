und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AverageOfATR - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 821
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
FXMatics.com
Der Average of ATR (AATR) ist ein einfacher aber effizienter Indikator um eine Bestätigung zu einer Preisaktions-Strategie zu erhalten. Er vergleicht den ATR mit seinem gleitenden Durchschnitt.
die Bestätigungsregel ist einfach: wenn die ATR-Linie ihren Schnitt von unten nach oben kreuzt sollten Sie die Preisbewegung analysieren oder eine Order basierend auf Ihrem Signal öffnen. Zur bequemeren Anzeige wurde der Indikator in Form einer Wolke implementiert. Die gelbe Farbe des Indikators bedeutet, dass der ATR über seinem Schnitt ist, dunkelblau erscheint, wenn der ATR unter seinen Schnitt fällt.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.
Abb.1. Der AverageOfATR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15006
Handelssystem basierend auf den Signalen des Stochastic_Histogram Indikators.Exp_ColorXMACDCandle
Handelssystem basierend auf den Signalen des ColorXMACDCandle Indikators.
Der AverageOfATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.AverageOfATR_Histogram
Ein Histogramm des Unterschieds zwischen ATR und seiner Mittelung, implementiert in Farbe und ergänzt mit Signalen zur Volatilitätsänderung.