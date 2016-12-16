Echter Autor:

FXMatics.com

Der Average of ATR (AATR) ist ein einfacher aber effizienter Indikator um eine Bestätigung zu einer Preisaktions-Strategie zu erhalten. Er vergleicht den ATR mit seinem gleitenden Durchschnitt.

die Bestätigungsregel ist einfach: wenn die ATR-Linie ihren Schnitt von unten nach oben kreuzt sollten Sie die Preisbewegung analysieren oder eine Order basierend auf Ihrem Signal öffnen. Zur bequemeren Anzeige wurde der Indikator in Form einer Wolke implementiert. Die gelbe Farbe des Indikators bedeutet, dass der ATR über seinem Schnitt ist, dunkelblau erscheint, wenn der ATR unter seinen Schnitt fällt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abb.1. Der AverageOfATR Indikator