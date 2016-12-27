Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorXMACDCandle - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 742
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de trading a base de las señales del indicador ColorXMACDCandle. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra. Hay dos opciones para determinar la tendencia, dependiendo del valor del parámetro de entrada del EA.
input TrendMode TMode=Cross; // modo de determinar la tendencia
- Si la línea de señal y el histograma XMACD del indicador se han cruzado con el cambio del color de la línea de señal del indicador ColorXMACDCandle;
- Si se ha cambiado el color de las velas del indicador ColorXMACDCandle.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador colorxmacdcandle.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14980
El oscilador WPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.RSI_Histogram_HTF
El oscilador RSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Sistema de trading a base de las señales del indicador Stochastic_Histogram.AverageOfATR
El promedio de ATR (AATR) es un indicador simple pero eficaz para confirmar cualquier estrategia del movimiento del precio (Price Action).