Indicadores

DivergenceBar - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Autor real:

Dmitry Zhebrak aka Necron

Es un indicador de señal que indica en las barras de reversa según el sistema Profitunity de B. Williams, sin tomar en cuenta la angulación respecto a las mandíbulas del indicador Alligator.

  • El marcador verde (barra de la reversa alcista) es la señal de compra.
  • El marcador rojo (barra de la reversa bajista) es la señal de venta.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 26.05.2015.


Fig. 1. Indicador DivergenceBar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14895

