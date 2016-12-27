Dmitry Zhebrak aka Necron

Es un indicador de señal que indica en las barras de reversa según el sistema Profitunity de B. Williams, sin tomar en cuenta la angulación respecto a las mandíbulas del indicador Alligator.

El marcador verde (barra de la reversa alcista) es la señal de compra.

El marcador rojo (barra de la reversa bajista) es la señal de venta.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 26.05.2015.





Fig. 1. Indicador DivergenceBar

