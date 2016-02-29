Смотри, как бесплатно скачать роботов
DivergenceBar - индикатор для MetaTrader 5
- 2900
Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.
- Зеленый маркер (бар бычьего разворота) — сигнал на покупку.
- Красный маркер (бар медвежьего разворота) — сигнал на продажу.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 26.05.2015
Рис.1. Индикатор DivergenceBar
