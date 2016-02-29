



Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.

Зеленый маркер (бар бычьего разворота) — сигнал на покупку.

Красный маркер (бар медвежьего разворота) — сигнал на продажу.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 26.05.2015

Рис.1. Индикатор DivergenceBar

