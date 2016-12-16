und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Signalindikator, der auf die umgekehrten Balken des Bill Williams' Profitunity System unter Ausschluss der Winkelbildung relativ zur Maul des Alligator-Indikators basiert.
- Grüner Marker (bullischer Umkehrbalken) - Kaufsignal.
- Roter Markter (bärischer Umkehrbalken) - Verkaufssignal.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.05.2015.
Abb.1. Der DivergenceBar Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14895
