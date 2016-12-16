CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DivergenceBar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
855
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Signalindikator, der auf die umgekehrten Balken des Bill Williams' Profitunity System unter Ausschluss der Winkelbildung relativ zur Maul des Alligator-Indikators basiert.

  • Grüner Marker (bullischer Umkehrbalken) - Kaufsignal.
  • Roter Markter (bärischer Umkehrbalken) - Verkaufssignal.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.05.2015.

Abb.1. Der DivergenceBar Indikator

Abb.1. Der DivergenceBar Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14895

Exp_Extrem_N Exp_Extrem_N

Handelssystem basierend auf den Signalen des Extrem_N Indikators.

XMA_BBx7_HTF XMA_BBx7_HTF

Der XMA_BBx7 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_ForexLine Exp_ForexLine

Handelssystem basierend auf den Signalen des ForexLine Indikators.

FastStochastic_HTF FastStochastic_HTF

FastStochastic Stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.