



Signalindikator, der auf die umgekehrten Balken des Bill Williams' Profitunity System unter Ausschluss der Winkelbildung relativ zur Maul des Alligator-Indikators basiert.

Grüner Marker (bullischer Umkehrbalken) - Kaufsignal.

Roter Markter (bärischer Umkehrbalken) - Verkaufssignal.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.05.2015.

Abb.1. Der DivergenceBar Indikator

