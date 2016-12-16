無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DivergenceBar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 925
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Alligatorの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するシグナル指標 。
- 緑のマーカー(上昇への反転) — 買いシグナル
- 赤いマーカー(下降への反転) — 売りシグナル
この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2015年5月26日に公開されました。
図1 DivergenceBar指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14895
Exp_Extrem_N
Extrem_N指標に基づいた取引システムXMA_BBx7_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7指標
Exp_ForexLine
ForexLine指標のシグナルに基づいた取引システムです。FastStochastic_HTF
ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つFastStochasticストキャスティクスです。