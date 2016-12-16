コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DivergenceBar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
925
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
Alligatorの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するシグナル指標 。

  • 緑のマーカー(上昇への反転) — 買いシグナル
  • 赤いマーカー(下降への反転) — 売りシグナル

この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2015年5月26日に公開されました。

図1　DivergenceBar指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14895

