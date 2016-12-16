



Alligatorの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するシグナル指標 。

緑のマーカー(上昇への反転) — 買いシグナル

赤いマーカー(下降への反転) — 売りシグナル

この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2015年5月26日に公開されました。

図1 DivergenceBar指標

