Индикаторы

i-DivergenceBar - индикатор для MetaTrader 4

Necron
Опубликовал:
Realist
Просмотров:
15535
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Necron

Отличный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.

  • Зеленый маркер (бар бычьего разворота) — сигнал на покупку.
  • Красный маркер (бар медвежьего разворота) — сигнал на продажу.


