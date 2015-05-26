Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-DivergenceBar - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Realist
- Просмотров:
- 15535
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Necron
Отличный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.
- Зеленый маркер (бар бычьего разворота) — сигнал на покупку.
- Красный маркер (бар медвежьего разворота) — сигнал на продажу.
