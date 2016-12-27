Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Extrem_N - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading a base de las señales del indicador Extrem_N. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la línea roja del indicador y la verde ha desaparecido, o viceversa.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Extrem_N.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14890
