Exp_Extrem_N - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
726
(15)
Sistema de trading a base de las señales del indicador Extrem_N. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la línea roja del indicador y la verde ha desaparecido, o viceversa.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Extrem_N.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.


Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

XMA_BBx7_HTF XMA_BBx7_HTF

El indicador XMA_BBx7 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

El indicador Extrem_N permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

DivergenceBar DivergenceBar

Es un indicador de señal que indica en las barras de reversa según el sistema Profitunity de B. Williams, sin tomar en cuenta la angulación respecto a las mandíbulas del indicador Alligator.

Exp_ForexLine Exp_ForexLine

Sistema de trading a base de las señales del indicador ForexLine.