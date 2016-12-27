CodeBaseSecciones
XMA_BBx7_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xma_bbx7.mq5 (16.02 KB) ver
xma_bbx7_htf.mq5 (14.69 KB) ver
El indicador XMA_BBx7 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador XMA_BBx7.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador XMA_BBx7_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14889

