



Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.

Marcador verde (barra altista de reversão) - sinal de compra.

Marcador vermelho (barra baixista de reversão) - sinal de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 26.05.2015.

Fig.1. O indicador DivergenceBar

