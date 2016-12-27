CodeBaseSeções
DivergenceBar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1580
Avaliação:
(13)
Publicado:
Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.

  • Marcador verde (barra altista de reversão) - sinal de compra.
  • Marcador vermelho (barra baixista de reversão) - sinal de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 26.05.2015.

Fig.1. O indicador DivergenceBar

Fig.1. O indicador DivergenceBar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14895

