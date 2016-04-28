代码库部分
DivergenceBar - MetaTrader 5脚本

信号指标，它指向基于比尔威廉姆创利系统的反转柱，排除了相对鳄鱼指标嘴部的角度。

  • 绿色标记(牛势反转柱) — 买入信号；
  • 红色标记(熊势反转柱) — 卖出信号。

本指标最初是使用MQL4语言编写，并首先于2015年5月26日发布在代码库中。

图1. DivergenceBar 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14895

