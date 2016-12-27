CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FastStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1086
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
FastStochastic.mq5 (11.11 KB) ver
FastStochastic_HTF.mq5 (13.76 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido FastStochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador FastStochastic.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador FastStochastic_HTF

Fig. 1. Indicador FastStochastic_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14898

Exp_ForexLine Exp_ForexLine

Sistema de trading a base de las señales del indicador ForexLine.

DivergenceBar DivergenceBar

Es un indicador de señal que indica en las barras de reversa según el sistema Profitunity de B. Williams, sin tomar en cuenta la angulación respecto a las mandíbulas del indicador Alligator.

MAOscillator MAOscillator

Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras.

ColorXMACDCandle ColorXMACDCandle

Indicador ColorXMACD en forma de velas.