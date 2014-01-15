Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dserg-PPZ - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Dserg
Este indicador busca 4 fractales ubicado en una línea horizontal. Los 4 fractales más próximos (horizontalmente) se muestran como niveles. Se utiliza una ventana de Nbars para los cálculos. El desplazamiento inicial de la ventana se establece mediante el parámetro de entrada Nfirst del indicador. Es posible establecer una distancia mínima entre los niveles de los fractales.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input int Nbars_=150; //Ancho de la ventana en la que se buscan fractales input int Nfirst=0; //Desplazamiento de la barra derecha de la ventana input double minDiff=300.0; //Distancia mínima entre niveles en puntos input int minBars=5; //Distancia mínima entre fractales en barras
Los cálculos del indicador pueden demorar hasta medio minuto si se utilizan mas de 200 barras en la ventana de cálculos! Pero, a pesar de la lentitud del indicador, es muy prometedor y funciona con éxito.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.02.2010.
Enlaces a temas similares https://www.mql5.com/ru/forum/124080
Fig.1 Indicador Dserg-PPZ
