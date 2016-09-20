無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dserg-PPZ - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Dserg
この指標は、水平線の1つに位置する4フラクタルを検索します。4つの最も密接に（水平方向）配置されたフラクタルがレベルとして出力します。Nbarsバーのウィンドウが計算に使われます。ウィンドウの初期シフトは、Nfirst指標の入力パラメータで設定されます。レベルまたはフラクタル間の最小距離は設定することができます。
入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int Nbars_=150; // レベルが探索されているウィンドウの幅 input int Nfirst=0; // ウィンドウの右側のバーのシフト input double minDiff=300.0; // ポイントでのレベル間の最小距離 input int minBars=5; // バーでのフラクタル間の最小距離
指標の計算は、計算ウィンドウに200以上のバーがある場合は半分ほどかかる場合があります。しかし、遅さにもかかわらず、この指標は非常に有望で成功したものです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年2月23日に公開されました。
似たサブジェクトへのリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/124080
図1 Dserg-PPZ指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1476
