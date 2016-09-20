実際の著者：

Dserg

この指標は、水平線の1つに位置する4フラクタルを検索します。4つの最も密接に（水平方向）配置されたフラクタルがレベルとして出力します。Nbarsバーのウィンドウが計算に使われます。ウィンドウの初期シフトは、Nfirst指標の入力パラメータで設定されます。レベルまたはフラクタル間の最小距離は設定することができます。

入力パラメータ：

input int Nbars_= 150 ; input int Nfirst= 0 ; input double minDiff= 300.0 ; input int minBars= 5 ;

指標の計算は、計算ウィンドウに200以上のバーがある場合は半分ほどかかる場合があります。しかし、遅さにもかかわらず、この指標は非常に有望で成功したものです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年2月23日に公開されました。

図1 Dserg-PPZ指標