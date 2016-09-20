コードベースセクション
Dserg-PPZ - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Dserg

この指標は、水平線の1つに位置する4フラクタルを検索します。4つの最も密接に（水平方向）配置されたフラクタルがレベルとして出力します。Nbarsバーのウィンドウが計算に使われます。ウィンドウの初期シフトは、Nfirst指標の入力パラメータで設定されます。レベルまたはフラクタル間の最小距離は設定することができます。

入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+----------------------------------------------+
input int Nbars_=150; // レベルが探索されているウィンドウの幅
input int Nfirst=0; // ウィンドウの右側のバーのシフト
input double minDiff=300.0; // ポイントでのレベル間の最小距離
input int minBars=5; // バーでのフラクタル間の最小距離 

指標の計算は、計算ウィンドウに200以上のバーがある場合は半分ほどかかる場合があります。しかし、遅さにもかかわらず、この指標は非常に有望で成功したものです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年2月23日に公開されました。 

似たサブジェクトへのリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/124080

図1 Dserg-PPZ指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1476

